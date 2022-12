Trump blijkt afbeeldingen voor ‘ongelooflijke kunstwerken’ te hebben gejat

De afbeeldingen die Donald Trump heeft gebruikt voor zijn digitale verzamelplaatjes, zijn gestolen. De ontwerpers van de NFT-collectie hebben bestaande afbeeldingen een beetje gephotoshopt. Ze blijken daarbij onder meer gebruik te hebben gemaakt van stockfoto’s waarvoor niet is betaald. De fraude kwam aan het licht doordat de oplichters waren vergeten om het watermerk op sommige plaatsen te verwijderen.

Trump lanceerde zijn collectie met plaatjes afgelopen week. De voormalige president deed dat op de voor hem kenmerkende bombastische manier. Zo noemde hij de afbeeldingen “ongelooflijke kunstwerken over mijn buitengewone leven en carrière”.

NFT’s, oftewel non-fungible tokens, waren tot vorig jaar een hype. Het idee achter een NFT is dat mensen een uniek en oorspronkelijk digitaal kunstwerk kopen waarbij op de blockchain wordt vastgelegd dat zij de rechtmatige eigenaar zijn.

Tijdens de hoogtijdagen werden er krankzinnige bedragen neergelegd voor NFT’s. Een NFT van de allereerste tweet ooit werd voor bijna 3 miljoen dollar verkocht. En in maart vorig jaar werd er bij Christie’s maar liefst 69 miljoen dollar neergeteld voor het kunstwerk ‘Everydays: The First 5000 Days’.