Trump bezorgt Poetin grote overwinning, vrees in Europa neemt toe Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 651 keer bekeken • bewaren

De grootste Europese landen, Groot-Brittannië, Duitsland, Polen, Italië en Spanje, willen aan tafel zitten bij de besprekingen die de VS gaat voeren met Rusland om Oekraïne op te delen en de door Rusland veroverde gebieden aan Moskou toe te wijzen. Trump heeft de toezegging aan Oekraïne, dat het na het einde van de oorlog lid kan worden van de NAVO om zich te beschermen tegen verdere Russische agressie, ingetrokken. De Amerikaanse autocraat sprak anderhalf telefonisch met zijn Russische collega. Oekraïne is niet van tevoren op de hoogte gesteld van het besluit.

Trump heeft gezegd dat hij Poetin gaat ontmoeten in Saoedi-Arabië om te praten over de toekomst van Europa. Ook de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman neemt deel aan die onderhandelingen maar vooralsnog is er geen plek voor Europeanen zelf afgesproken. Het Witte Huis zegt dat er geen Europeaan is uitgenodigd. Daarom maken de landen nu duidelijk dat ze mee willen praten.

„Onze gedeelde doelstelling moet zijn om Oekraïne in een sterke positie te brengen”, schrijven de landen in een gezamenlijke verklaring met de Europese Commissie.Ze benadrukken dat alleen een eerlijk akkoord met veiligheidsgaranties duurzame vrede garandeert. „Een rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne is een noodzakelijke voorwaarde voor een sterke trans-Atlantische veiligheid”.

Donderdag is de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth in Brussel om te praten met de ministers van tientallen NAVO-landen die de snelle ontwikkelingen met argusogen aanschouwen. Zowel de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock als haar Spaanse collega José Manuel Albares Bueno verklaarden dat er geen beslissing over Oekraïne genomen kan worden "zonder Oekraïne". Ze riepen de EU-landen op tot het tonen van eenheid. "We willen vrede in Oekraïne maar we willen dat een onrechtvaardige oorlog wordt beëindigd met een rechtvaardige vrede," voegde Albares Bueno toe, schrijft The Guardian. Hegseth heeft ook gezegd dat de VS de veiligheid van Europa niet langer kunnen garanderen.

De aankondiging van de Amerikaanse regering torpedeert een al weken geleden afgesproken overleg in Parijs tussen en VS en Europa dat moet gaan over het opstellen van een gezamenlijke strategie ten opzichte van Rusland inzake vredesonderhandelingen.

De VS wil dat er een internationale vredesmacht gestationeerd wordt in Oekraïne maar dat die troepen geen onderdeel mogen zijn van een NAVO-missie. Dat betekent onder meer dat als de militairen aangevallen worden door Rusland ze geen aanspraak kunnen maken op bescherming door het bondgenootschap, noch gebruik kunnen maken van de NAVO-infrastructuur.

Volgens de Belgische minister van Defensie Theo Francken zijn de uitspraken van de Amerikaanse Defensieminister een overwinning voor de Russische president Vladimir Poetin, schrijft de VRT.

"Het is voor een stuk een overwinning voor Poetin. Die zei in het verleden al dat hij niet wilde dat Oekraïne NAVO-lid werd en dat hij het Oekraïense grondgebied en de Krim wilde behouden." Als Amerika nu de daad bij het woord voegt, dan krijgt Poetin wat hij wil. (...) Die gang van zaken kan bovendien grote gevolgen hebben voor ons land en voor de rest van de wereld, denkt Francken. "Poetin zal zijn troepenmacht na het vredesakkoord waarschijnlijk verder gaan opbouwen en kan dan ook verder gaan dan enkel Oekraïne. Denk maar aan Moldavië, Georgië, en de Baltische Staten. En dan komt het natuurlijk wel heel dichtbij. Vandaag is geen goede dag voor het Westen en de NAVO."