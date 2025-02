Trump bevestigt dat Israël genocide pleegt op de Palestijnen in Gaza Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 671 keer bekeken • bewaren

Het zijn onheilspellende tijden. Vooral de verwoestende plannen die Trump dagelijks introduceert sinds zijn terugkeer op het wereldtoneel, maken deze periode tot iets ongekend; onvoorspelbaarder en mogelijk zelfs catastrofaler dan ooit. We bevinden ons in tijden die om gerechtigheid vragen, niet om het recht van de sterkste. Daarom moeten we handelen in lijn met de internationale afspraken, verdragen en instituties die na de verschrikkingen van de afgelopen eeuw zijn opgericht.

Na meer dan een jaar oorlogsgeweld en het verlies van tienduizenden onschuldige levens, de vernietiging van huizen en leefomgevingen, en de vernedering van hun menswaardigheid, willen de Palestijnen hun leven opnieuw opbouwen. Het staakt-het-vuren biedt hen nu de ruimte om hun diepe wonden te helen. Sommige Palestijnen keren terug naar Noord-Gaza, hoewel dit gebied inmiddels grotendeels verwoest is, met niet alleen woningen, maar ook belangrijke infrastructuur zoals ziekenhuizen, scholen, winkels en landbouwgrond. Er wordt geschat dat het herstel van Gaza jaren zal duren.

De VS willen een rol spelen in dit herstelproces, maar de eerste aanwijzingen hiervan zijn uiterst zorgwekkend. Tijdens een persconferentie met Netanyahu, de Israëlische leider die wordt beschuldigd van fraude, corruptie, omkoping en genocide, ging Trump in op de situatie in Gaza. Hij bracht niet alleen het absurde idee naar voren dat de VS het gebied zouden willen overnemen, maar stelde ook voor dat de Palestijnen Gaza zouden moeten verlaten, zonder mogelijkheid tot terugkeer. Trump herhaalde zijn eerdere oproep aan Egypte, Jordanië en andere omliggende landen om een permanente vestigingsplaats voor de Palestijnen buiten Gaza te creëren.

Opvallend was ook Trumps kijk op de situatie in Gaza. In antwoord op vragen van journalisten zei hij:

“I’ve seen every picture from every angle. (…) Nobody can live there. (…) Gaza is a guarantee that they gotta end up dying.”

Verschillende mensenrechtenorganisaties roepen al lange tijd op om de genocide in Gaza te stoppen. De VS hebben zich vanaf het begin moreel passief opgesteld. Ondanks de vele signalen is er nauwelijks ingegrepen om de kans op genocide te verkleinen. Integendeel, door voortdurende financiering en wapenleveranties hebben ze de situatie zelfs verergerd en de kans op genocide vergroot.

Het voorstel om Palestijnen te deporteren – zogenaamd ter bescherming van hun veiligheid – is de laatste, verwoestende klap. Trumps boodschap komt erop neer dat de schade al is aangericht, en dus zou het gerechtvaardigd zijn om Palestijnen van hun lijden te verlossen door Gaza te zuiveren van hun aanwezigheid. Dit alles wordt gepresenteerd als een oplossing voor hun ‘bad luck’, zodat ze eindelijk in ‘comfort and peace’ kunnen leven elders.