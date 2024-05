Trump belooft oliebazen klimaatbeleid te schrappen, als ze hem 1 miljard dollar betalen

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump heeft in zijn luxe vakantieoord Mar-a-Lago een ontmoeting gehad met zo'n 20 oliemagnaten in, waaronder topmannen van oliegiganten als Chevron en Exxon. The Washigton Post onthult dat hij tijdens die bijeenkomst heeft beloofd een einde te maken belangrijke onderdelen aan het klimaatbeleid, als de industriêlen tenminste 1 miljard dollar zouden bijdragen aan zijn verkiezingscampagne.

Een van de aanwezigen zou geklaagd hebben over de vele "omslachtige milieuregels", ondanks dat er het voorbije jaar al meer dan 400 miljoen dollar aan lobbygeld zou zijn besteed om de regering-Biden de kar te laten keren. Trump zou toen voorgesteld hebben om een donatie van 1 miljard dollar over te schrijven, om hem terug in het Witte Huis te krijgen. (...) In ruil voor hun donatie zou Trump - als hij herverkozen wordt - de olie-industrie voortrekken in zijn energiebeleid en verschillende klimaatregels schrappen of versoepelen.