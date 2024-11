Trump bedreigt tegenstanders met de dood in laatste fase horror-verkiezing Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2032 keer bekeken • bewaren

De snel radicaliserende Donald Trump doet steeds heftiger uitspraken nu de laatste verkiezingsdag in de Verenigde Staten begint te naderen. Op dinsdag 5 november sluiten de stembussen. Het is er op of er onder voor het land dat tot voor kort de leider van de vrije wereld was, totdat Trump daar in zijn vorige ambtsperiode een einde aan maken.

De Democratische kandidaat Kamala Harris moet alles op alles zetten om te voorkomen dat Trump verkozen wordt omdat de reële vrees bestaat dat het land dan afglijdt naar een dictatuur. Trump daarentegen strijdt op leven en dood omdat een verlies niet alleen smadelijke afgang betekent maar hij vanwege vele door hem gepleegde misdrijven als gewoon burger in de gevangenis kan belanden. Het doet denken aan de Israëlische premier Netanyahu die vanwege corruptie in een soortgelijke positie zit en een alles verwoestende oorlog voert om te voorkomen dat hij de cel in gaat.

Trump verklaarde deze week dat Liz Cheney, een van zijn meest uitgesproken opponenten binnen de Republikeinse partij, voor een vuurpeloton gebracht moet worden. Er zouden geweren op haar gericht moeten worden. Hij ontkent dat op Trumpiaanse wijze, door het dreigement nog eens te herhalen. Kamala Harris stelt dat dergelijke uitspraken duidelijk maken wat de VS te wachten staat onder Trump. De bewering van Trump zou in iedere normale democratie meteen het einde van zijn carrière betekenen maar de Amerikaanse aanhnagers van de miljardair zijn met hem mee geradicaliseerd en vinden het allemaal prima.