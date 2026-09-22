Trump bedreigt Iran met totale verwoesting en Mexico met iets onduidelijks in onsamenhangend geratel bij VN Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 557 keer bekeken • Bewaren

Donald Trump, nooit te beroerd om zich op welk podium dan ook te laten gelden als complete maar levensgevaarlijke nitwit, heeft z'n moment weer eens gegrepen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Tijdens zijn gebruikelijke onsamenhangende geratel bestreed hij onder meer een "globalistisch" (antisemitisch hondenfluitje) complot om AI te reguleren en wil hij dat voortaan SI noemen, oftewel super intelligence. Ook maakte hij van de gelegenheid gebruik om weer met genocide in Iran te dreigen en zette hij de relatie met zuiderbuur Mexico op scherp.

Trump heeft zich tot over zijn oren ingegraven in de door hemzelf en Israël gestarte oorlog in Iran. Sindsdien probeert hij de rest van de wereld mee te krijgen in die oorlog die hij niet kan winnen en die de wereldeconomie ernstig heeft geschaad en hemzelf onsterfelijk impopulair heeft gemaakt in eigen land, vlak voor de tussentijdse verkiezingen. De Amerikaanse autocraat, wild om zich heen slaand, zei in New York dat als Iran niet snel akkoord gaat met een vredesdeal op Amerikaanse voorwaarden, hij dat land volledig zal vernietigen: "Dan drijf ik ze de hel in, zonder kans op overleving en zonder hoop op toekomstige grootsheid of nageslacht."

In New York verdedigde Trump ook de moordaanslagen op bootjes in internationale en Caribische wateren. VN-mensenrechtenonderzoekers hebben die aanslagen veroordeeld. "Er zijn gegronde redenen om aan te nemen dat de gemelde 68 aanslagen waarbij 223 mensen omkwamen, misdaden tegen de menselijkheid of moord vormden volgens het internationaal recht," zo luidde de conclusie na onderzoek. Ook de kidnapping van de Venezolaanse dictator Maduro was volgens de onderzoekers illegaal. Volgens de Amerikanen waren de aanslagen op de bootjes gerechtvaardigd omdat deze drugs zouden vervoeren, maar enige bewijs hiervoor is nooit geleverd. Volgens Trump is zijn regime niet van plan te stoppen met de aanslagen. Ook bevestigde hij dat de VS van plan zijn de Venezolaanse oliereserves te stelen, want "de buit behoort toe aan de overwinnaar".

Tegelijkertijd beweerde hij dat de zuiderbuur van de VS Mexico een narcostaat is dat onder controle staat van drugsbendes. Hij zei dat de VS niet accepteren dat "zo'n land" een grens deelt met de VS. Wat dat dreigement exact inhoudt zei hij er niet bij. De afgelopen twee jaar hebben zowel Trump als meerdere bewindslieden uit zijn regime gehint op een invasie van Mexico, zoals ze dat ook deden met bijvoorbeeld Canada en Groenland en daadwerkelijk uitvoerden in Venezuela. Voor dat laatste scenario moet ook Cuba vrezen. Bij de VN zei Trump dat de VS het communistische regime aldaar omver willen werpen, tevens een langgekoesterde en vaak uitgesproken wens van zijn buitenlandminister Marco Rubio.

In het VN-gebouw was Trump in elk geval wel weer te horen. Nadat hij zonder opgaaf van redenen CNN, Politico en MS Now had verbannen uit het Witte Huis, toonden andere Amerikaanse media zich solidair en stuurden geen verslaggevers naar het vertrek van Trump vanuit Washington. Trump was daarom aangewezen op de camera's van het witte huis zelf, maar die pikten onder meer door het geluid van de helikopter achter hem geen geluid op waardoor Trump in het luchtledige stond te schreeuwen.