Trump beantwoordt Europese militaire steun aan Groenland met nieuwe, sneue importtarieven

Als de fascistische kleuter die hij is, slaat Donald Trump weer woest om zich heen vanwege de weigering van Denemarken om Groenland netjes aan hem over te dragen en de steun die andere landen uitspreken aan Denemarken. Als "straf" heeft de oranje autocraat in het Witte Huis nu verhoogde importtarieven opgelegd aan alle landen die hebben laten weten troepen naar Groenland te sturen. Dat geldt ook voor Nederland dat maar liefst twee militairen naar het gebied zegt te sturen. Dat meldt ANP.

De maatregel gaat 1 februari in en geldt ook voor Zweden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Finland en Denemarken. Op 1 juni, als die landen niet hebben ingebonden en Trump zijn stupide zin hebben gegeven, zullen de tarieven worden verhoogd tot 25 procent.

Trump en zijn handlangers liegen al langere tijd dat het noodzakelijk is dat de VS de macht grijpen op Groenland om het hoofd te bieden aan toenemende Russische en Chinese aanwezigheid in het noordpoolgebied. Experts hebben dit al vaker ontkracht en laten weten dat er van die toegenomen aanwezigheid helemaal geen sprake is. Ook heeft Rusland de handen vol aan de invasie van Oekraïne en lijkt China helemaal geen interesse te hebben in een gebied zo ver buiten de eigen regio. Wat Groenland wel heeft is een bodem rijk aan grondstoffen die Trump graag in zijn kleine handjes zou krijgen.

Nederlandse reacties

Vanuit de Nederlandse politiek worden de nieuwe maatregelen van Trump scherp veroordeeld. De Europese Unie moet met een eensgezinde reactie komen dat Amerikaanse tarieven om Groenland niet worden geaccepteerd. Dat vindt bijvoorbeeld CDA'er Derk Boswijk. "Ondertussen moet de militaire verkenning doorgaan omdat we de veiligheidszorgen van onze bondgenoot de Verenigde Staten serieus nemen", laat hij via sociale media weten.

De Europese Unie moet duidelijk laten zien aan de Amerikanen dat er een grens is bereikt, vindt Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA). "Dat Trump kiest voor provoceren en chanteren bewijst opnieuw: Europa moet grenzen stellen. Meebewegen en vleierij werken niet. Dit vraagt om een snelle, eensgezinde en krachtige reactie".

De SP noemt het dreigement van de Amerikanen "onacceptabel". Volgens buitenlandwoordvoerder Sarah Dobbe van de SP-fractie in de Tweede Kamer moet er een grens worden gesteld. "We moeten ons daartegen verzetten, niet in meegaan."

Pieter Grinwis van de ChristenUnie vindt de handelswijze van president Donald Trump "absurd", laat hij op sociale media weten. "Een voorbereidingsmissie op een NAVO-oefening in 't Arctisch gebied, omdat we de Amerikaanse zorgen over veiligheid rond Groenland serieus nemen. Reactie Trump: importheffingen (...) omdat hij Groenland 'gewoon' wil hebben. Bizar", aldus het Tweede Kamerlid.

Buitenland

Ook in de andere door Trump bedreigde landen wordt stevig gereageerd. De Franse president Emmanuel Macron noemt de Amerikaanse dreiging met nieuwe heffingen eveneens onacceptabel. "Geen enkele intimidatie of dreiging kan ons beïnvloeden", laat hij weten. "Frankrijk hecht grote waarde aan de soevereiniteit en onafhankelijkheid van landen, zowel in Europa als daarbuiten", aldus Macron, die agressie van Trump richting Groenland vergelijkt met die van Poetin in Oekraïne.

De Britse premier Keir Starmer noemt Trumps dreiging om importheffingen op te leggen aan bondgenoten van de VS "volkomen onjuist". "Ons standpunt over Groenland is glashelder: het is onderdeel van het Koninkrijk Denemarken en de toekomst ervan is een zaak van de Groenlanders en de Denen", aldus Starmer in een verklaring.

"We laten ons niet chanteren," zegt de Zweedse premier Ulf Kristersson. "Alleen Denemarken en Groenland beslissen over kwesties die Denemarken en Groenland aangaan." "Ik zal altijd opkomen voor mijn land en voor onze geallieerde buurlanden," aldus Kristersson. "Dit is een EU-kwestie die veel meer landen aangaat dan de landen die nu worden genoemd. Zweden voert momenteel intensieve gesprekken met andere EU-landen, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk om tot een gezamenlijke reactie te komen."

Het Deense parlementslid Pelle Dragsted zegt dat de dreiging met importheffingen "beantwoord moet worden met Europese solidariteit en verzet". Hij voegt eraan toe: "Genoeg is genoeg."

Protest

In zowel Groenland als Denemarken zijn zaterdag duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de annexatieplannen van Trump. De protesten in hoofdsteden Kopenhagen en Nuuk vielen samen met een bezoek van een delegatie van het Amerikaanse Congres. Opiniepeilingen tonen dat 85% van de Groenlanders zich verzet tegen aansluiting bij de VS. Eerder al had de autonome regering van Groenland laten weten graag onafhankelijk te willen zijn, "maar als we dan toch ergens bij moeten horen, dan is het Groenland".