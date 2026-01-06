Trump-adviseur wil oorlog met Europa: Groenland is van de VS en dat niemand durft ons te stoppen

Stephen Miller, de notoire rechtsextremist die geldt als een van de meest invloedrijke adviseurs van Donald Trump, heeft maandagavond op CNN gezegd dat Groenland "rechtmatig toebehoort" aan de Verenigde Staten. "We leven in een wereld die wordt geregeerd door kracht, geweld en macht. Dat zijn de ijzeren wetten sinds het begin der tijden," aldus Miller. Hij weigerde desgevraagd uit te sluiten dat Amerika militair geweld zou gebruiken om het Deense gebied over te nemen. Wel zei hij: "Niemand gaat een militaire strijd aan met de Verenigde Staten om Groenland."
Miller verwees daarbij naar Venezuela dat door de Amerikanen is binnengevallen waarna dictator Maduro naar de VS werd ontvoerd. Miller zei dat Washington nu "de baas is" in het Zuid-Amerikaanse land. "Zij hebben onze toestemming nodig om handel te drijven, om een economie te runnen. De Verenigde Staten heeft de leiding," zei hij, waarbij hij internationale verdragen over soevereiniteit afdeed als slechts "internationale beleefdheidsnormen". Direct na de invasie van Venezuela plaatste de vrouw van Stephen Miller, oerconservatief Katie Miller, op sociale media een afbeelding van Groenland met de Amerikaanse vlag eroverheen met daarboven de tekst: "SOON".
In een reactie op de uitspraken van Miller hebben verschillende Europese leiders samen met de Deense premier een gezamenlijke verklaring uitgebracht over Groenland. Dat meldt ANP. Daarin benadrukken de regeringsleiders van Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Polen en het Verenigd Koninkrijk dat uitsluitend Groenland en Denemarken beslissen over de toekomst van het gebied. "Groenland behoort toe aan de bevolking," luidt de verklaring. Volgens demissionair premier Dick Schoof, die er blijkbaar ook nog is, steunt ook Nederland de verklaring. De regeringsleiders schrijven dat alle NAVO-landen, inclusief de VS, gebonden zijn aan wederzijdse verdediging en respect voor territoriale integriteit. "Arctische veiligheid blijft een sleutelprioriteit voor Europa en is van kritiek belang voor de internationale veiligheid," aldus de verklaring. Wat het plan is wanneer Trump inderdaad Groenland annexeert, staat er dan weer niet in.
Meer over:actueel, verenigde staten, stephen miller, groenland
