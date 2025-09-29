Trump-aanhanger vermoordde christenen tijdens kerkdienst Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 685 keer bekeken • bewaren

De 40-jarige schutter die zondag met zijn pick-uptruck een Mormoonse kerk in de Amerikaanse staat Michigan binnenreed en vervolgens het vuur opende op de honderden aanwezige kerkgangers, blijkt een ex-marinier te zijn die een campagnebord voor Trump had opgehangen aan zijn huis. Bij de aanslag kwamen minstens vier mensen om het leven, raakten acht mensen gewond en werd het kerkgebouw volledig door vuur verwoest nadat de aanvaller brand had gesticht. De dader, die door de toegesnelde politie werd doodgeschoten, was een oorlogsveteraan en had onder meer in Irak gediend.

Beelden van Google Maps die in juni gemaakt zijn tonen het campagnebord voor Trump aan de woning die op ongeveer een kwartier rijden ligt van de kerk waar de aanslag plaatsvond, meldt The Guardian. Op een familiefoto die op Facebook werd aangetroffen is de dader te zien met zijn vrouw en zoontje met een t-shirt voor de verkiezingscampagne van Trump in 2020. "Make Liberals Cry Again" staat er op. Liberals is in de VS de aanduiding voor progressieve kiezers.

Over een motief achter de aanslag is nog niets bekend. Trump noemde de aanslag al direct "een aanval op christenen".