Trump 2 wordt een musical Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Ik schrijf dit op mijn telefoon, om kwart voor negen ’s ochtends naast een roltrap op Utrecht Centraal, wachtend op degene met wie ik straks de trein naar Apeldoorn pak. Het is maandag 20 januari 2025, ondanks de kou in de stationshal gloei ik van binnen, en dat komt omdat het nummer ‘Heal the world’ van Michael Jackson zeer nadrukkelijk in mijn hoofd zit. ‘Heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race’, weerkaatst mijn schedeldak het extatische gezang van minstens honderdduizend hersencellen.

En dat is niet alles, want ook mijn visuele verbeelding doet volop mee. Voor mijn geestesoog danst Donald Trump in een cirkel met kinderen, hand in hand voor de wereldvrede, terwijl ze ‘Heal the world’ zingen. De associatie is niet vreemd, vannacht ging het bestand in Gaza in, precies zoals Trump had geëist. “Als er voor mijn inauguratie op 20 januari geen akkoord is tussen Israël en Hamas, breekt de hel los in het Midden-Oosten”, dreigde hij tijdens een persconferentie.

“Is de wapenstilstand het succes van Trump of van Biden?”, vroeg een journalist aan de vertrekkende president, waarop Joe Biden de wedervraag ‘Is dit een grap?’ stelde. ‘Een gemiste kans’, peins ik wachtend bij die roltrap op Utrecht Centraal. ‘Dit is het succes van Amerika’, had Biden beter kunnen zeggen, dat was verbindender geweest. ‘Heal the world we live in, save it for our children’, gilt Michael Jackson ondertussen hallucinerend hard door mijn bovenkamer. Word ik krankzinnig, of krijgt het tweede Trump-presidentschap werkelijk musical-achtige proporties?