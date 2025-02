Trudeau: 'Trumps plannen voor annexatie van Canada zijn serieus, hij wil onze grondstoffen'

Daarmee is het gevaar van de extremistische zuiderbuur niet geweken, zo waarschuwde Trudeau. Hij zei dat de annexatiedreiging van Trump serieus is en niet moet worden onderschat. En ook zei hij wel een vermoeden te hebben waarom Trump uit is op Canada: de mineralen die in de grond zitten. “Hij weet heel goed wat we hier hebben en meneer Trump heeft het in zijn hoofd gehaald dat de makkelijkste manier om die te krijgen is door ons land in te nemen,” aldus de premier.