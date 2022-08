Trots op Rusland

20 jul. 2022 - 14:32

Trots op het feit dat ze de beste exploderende tanks hebben in de wereld. Trots op het feit, dat ze keer op keer hun eigen modernste vliegtuigen neerschieten als Oekraïne dit niet al doet. Dat ze in koele bloeden kinderen vermoorden en burgers. Trots op het feit dat de helft van hun kruisraketten niet naar behoren functioneren en worden neergeschoten. Dat het Russische beroepsleger corrupt is van laag tot hoog en 1 grote plunder bende is, die goed weten te sterven voor Rusland. Er gaan nog veel Russen sterven voor hun grote leider.

