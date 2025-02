Treuzelkabinet van Wilders laat Nederlanders tobben met onbetaalbare gasrekeningen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 265 keer bekeken • bewaren

De gasprijzen rijzen de pan uit. Vorige kabinetten grepen in om te voorkomen dat lage inkomens letterlijk in de kou kwamen te zitten. Slachtoffers konden dan compensatie vragen zodat er nog geld overbleef voor bijvoorbeeld eten. Maar het kabinet Wilders 1, dat inmiddels berucht is omdat het alleen bezig is met media-aandacht en onderlinge ruzies, laat deze Nederlanders nu in de kou zitten. Middenin de winter is er nog steeds geen plan om getroffen huishoudens te helpen.

Het kabinet heeft beloofd mensen met lage inkomens te compenseren voor hun hoge energierekening. Er ligt zelfs 60 miljoen euro voor klaar. Alleen is het nog niet gelukt om een goede regeling te maken. Ondertussen loopt de winter - en daarmee het stookseizoen - al bijna op zijn einde. De afgelopen jaren bestond er een Tijdelijk Noodfonds Energie. Dat was door het vorige kabinet ingesteld toen eerder de gasprijzen door het dak gingen. Lagere inkomens konden in 2023 en in 2024 een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming. In die periode zijn er zo'n 177.000 huishoudens mee geholpen. In totaal is er in die twee jaar voor 110 miljoen euro uitgekeerd aan mensen die het moeilijk hadden. Twee derde van de kosten werd gedekt door de overheid en een derde door de energiebedrijven.

Zo'n regeling heeft het kabinet van Wilders niet geregeld. Terwijl de PVV-leider de ene na de andere buitenlandse reis maakt om zichzelf in de media te profileren, bibberen Nederlanders met weinig inkomen voor de dreiging van torenhoge energienota's. De kwestie moet opgelost worden door de VVD-staatssecretaris Jurgen Nobel (Sociale Zaken). Die heeft aan de Kamer gezegd dat hij hoopt deze week klaar te zijn met onderhandelingen die het kabinet voert met energiebedrijven en netbeheerders. Dat gesprek gaat niet over een nieuw plan maar over het met een jaar verlengen van de door het vorige kabinet ingestelde Tijdelijke Noodfonds.