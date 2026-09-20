Trending real live! Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 143 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

Ik ben bijzonder ouderwets: Ik maak nog selfies zonder stick. En heb ik een stick tussen de lippen dan maak ik al helemaal geen selfie.

Bovenstaande bewering is een volkomen flauwiteit daar ik helemaal geen selfies maak. Het verschijnsel blijft toch een enigszins dubieuze vorm van zelfbevlekking en hoort derhalve vooral thuis in het puber-universum. Maar, in relatie tot het volgende leek het mij een nuttige inleiding tot de ridicule werkelijkheid.

‘Nieuwe taal’ is uiteraard een aanvulling en soms zelfs verademende nadere duiding op de veranderende realiteit van alledag. Nuttig dus, zeker voor de verwarde oudjes die alle nieuwe turbotaal vooral als vervuiling van die taal zien.

Het gamma nieuwe-begrippen-rijstebrij is inmiddels echter dermate uitgedijd dat uitwassen best eens benoemd mogen worden. Kritiek wordt misschien niet meer gevroten maar we mogen, Godzijdank, nog steeds alles zeggen en een lachwekkende maatschappij dient nu eenmaal een enorm incasseringsvermogen te cultiveren.

Zo’n woord dus dat tot voor kort niet bestond, en zelfs in de taal van origine een anomalie genoemd mag worden, wordt vanzelf irritant. Het begrip slaat nergens op, ‘het zich naar een trend ontwikkelend’ is geen toevoeging, verrijking of taalvernieuwing. Het lijkt vooral een publiek aan te spreken dat te onnozel is het te beseffen of het eenvoudigweg Siberisch koud laat. Waarschijnlijk geldt dat laatste want….weten zij veel?!

Nieuwe-/mode- en straattaal is van alle tijden maar sinds de intrede van allerlei marketing-anglicismen lijkt de ‘nieuwe-begrippen-modderstroom’ niet meer in te dammen. Die onzinwoorden en andere taalkundige dikdoenerij verstoppen inmiddels zo ongeveer de algehele communicatie maar naast het aanspreken van een zekere doelgroep, sluiten ze vooral uit. Alsof de marketeers zich niet meer beperken tot de geëigende media maar hun taalmonsters gewoon loslaten in de samenleving teneinde hun onzin niet alleen te verkopen maar onontbeerlijk te maken. Spreekt u de taal niet, dan doet u niet mee. Snapt u het marketingmechanisme maar ergert u zich, dan heeft u botte pech. Meedoen zúlt u en anders; koest houden.

Het is vooral die grenzeloze, luie fantasieloosheid die frustreert. Marketing-tekst op whiskeyfles: GET INVOLVED. Tell us how you like your whiskey. Perhaps you like it with lemon zest, Burn’s poetry, or your granny’s old records. Either way, we want to hear about it. Leuk! Activerend, nieuwsgierigheid opwekkend, origineel, enthousiasmerend maar in geen geval oproepend tot ‘trending’ gevolg. Hoog uit tot ‘Enthousiasming’ (nieuw begrip?).

Misschien is dat nogwel de grootste doodzonde aan dit begrip. Trending lijkt iets te zeggen wat het niet is, en dat klopt ook want het woord betekent...niets. Wellicht bedoelt men ‘happening’, ‘en vogue’ of zelfs ‘nu hip’, dan nog blijft trending achter omdat het in zijn betekenisloosheid geen doelgroep aanspreekt (anders dan de wezenloze massa die ieder modieus begrip omarmt zonder de geringste notie van de betekenis daarvan. Als het maar Engels klinkt).

Wellicht zullen Social-Media tezijnertijd dezelfde weg moeten gaan als roken en drank. Stevige restricties, of een algeheel verbod onder het kopje ‘Oneigenlijke geestelijke beïnvloeding’.

Tot die tijd zullen we het moeten doen met de randverschijnselen die de schijnbare broek van de hoofdrol hebben aangetrokken.

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