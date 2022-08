Treinpassagiers gewond na poging te vluchten voor naderende vlammenzee van immense bosbrand

Tientallen treinpassagiers zijn gewond geraakt toen hun trein dreigde ingesloten te worden door bosbranden. De machinist stopte de trein omdat vlammen het spoor bedreigden en wilde achteruit gaan rijden. Passagiers die de vlammenzee zagen naderen raakten in paniek, sloegen de ruiten stuk en sprongen uit de trein. Ze liepen daarbij brandwonden op. Twee van hen raakten zo ernstig verbrand dat ze per helikopter afgevoerd moesten worden. Onder de mensen die in het ziekenhuis belandden ook een meisje van 10 jaar.