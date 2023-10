Trap niet in Hennie Mottenbal

27 okt. 2023 - 14:30

De "inhoud" is een containerbegrip geworden. Het is net zo diffuus als bestaanszekerheid. Het lijkt me verstandig dat als mensen over inhoud praten eerst eens de inhoud gaan lezen. Vooral linkse verkiezingsprogramma's. Dat zou hier al 80 a 90% van de vooral "rechtse" onzin schelen. In de comments. Het zou ook al eens schelen als alle partijen eens hun beloftes en sprookjes zouden laten door rekenen. En dat ze op dat gebrek aan inhoud( dus als ze het niet inleveren bij CPB of PBL) eens zouden worden afgestraft. En dat politiek over inhoud gaat is al decennia niet zo. Politiek gaat over beeldvorming en over belangen. En ook over macht. Het gaat als het over nep rechts gaat om leugens en en sprookjes. Waar hun achterban in trapt. Maar dat politiek om inhoud draait is natuurlijk onzin. En politiek draait vooral ook om peilingen. Want je wordt nu als je links bent min of meer gedwongen Verenigd Links te stemmen. Als je "rechts" bent min of meer PVV. En als je "midden" bent op NSC. Een prima punt van u hoor. Dat het over de inhoud laat gaan, maar zorg er dan ook voor dat mensen de inhoud kennen. En dat gebeurt dus nooit. Nu snap ik wel dat mensen in het vrije weekend niet zo graag verkiezingsprogramma's door lezen. Maar mensen hebben het te vaak over de inhoud, terwijl helemaal geïnformeerd zijn nogal een tijdrovende klus is.