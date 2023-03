Trap er niet in, een beter milieu begint helemaal niet bij jezelf

Wie kent 'm nog, de inmiddels ruim dertig jaar oude Postbus 51-spot 'Een beter milieu begint bij jezelf'? Een wijsheid die nog steeds wordt verspreidt door zowel de overheid als de grootste vervuilers op de planeet. Een volstrekt onzinnige slogan ook, want hoewel het als burger natuurlijk een goed idee is om naar je eigen ecologische voetafdruk te kijken, valt de klimaatschade veroorzaakt door alle burgers bij elkaar volkomen in het niet bij die van de grote bedrijven.