Transportbedrijven gaan failliet door harde maatregelen tegen migratie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 247 keer bekeken • bewaren

Vijf jaar na de Brexit lopen de spanningen bij Calais, de belangrijkste verbinding tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland, steeds verder op. De Britten slagen er maar niet in om migranten tegen te houden die zich graag in het land willen vestigen omdat daar veel werk te vinden is, doordat veel EU-arbeidsmigranten het land hebben verlaten. Bovendien is door het ontbreken van een centrale bevolkingsadministratie het verblijf zonder papieren er makkelijker dan in de rest van Europa.

De Britten trachten migratie te bestrijden door transportbedrijven bij wie migranten in de vrachtwagens worden aangetroffen zeer hoge boetes te geven, het afgelopen jaar zijn die vervijfvoudigd en kunnen nu oplopen tot 12.000 euro per aangetroffen migrant. Dat is ingegeven door het feit dat mensensmokkel een lucratieve inkomstenbron kan zijn.

In de praktijk blijken de bedrijven maar amper te kunnen voorkomen dat de zeer vastberaden migranten aan boord klimmen of onder de trucks gaan hangen. Een van hen, een jongen die vanuit de Afrikaanse staat Tsjaad de barre reis naar Calais heeft ondernomen, verklaart tegenover France24 dat er geen andere optie voor hem is dan als verstekeling aan boord van een truck zien te komen. "Via een boot is het veel gevaarlijker en bovendien kost dat veel geld. Dat heb ik niet."