Transman doodgeslagen omdat hij belaagde lesbiennes te hulp schiet

Een 25-jarige Duitse transman is aan zijn verwondingen overleden nadat hij vorig weekend werd aangevallen tijdens een Pride-bijeenkomst in Münster. De man, Malte, kwam tussenbeide toen een 20-jarige man deelnemers aan de bijeenkomst uitschold voor “lesbische hoeren”.

Nadat Malte de onverdraagzame man vroeg om op te houden met schelden, sloeg de 20-jarige LHBTI-hater hem neer. Malte kwam daarbij zo ongelukkig terecht dat hij in het ziekenhuis in een kunstmatig coma moest worden gebracht. Het mocht niet baten: vrijdagmorgen overleed hij.

Felix Adrian Schäper, een van de organisatoren van de Pride-bijeenkomst, reageert tegenover RND verdrietig op het nieuws. “Dit was niet het einde dat hij verdiende. Hij was juist zo trots dat hij ons spandoek mocht dragen tijdens de demonstratie.”

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) spreekt op Twitter haar afschuw uit over de LHBTI-haat. “Een jonge man is doodgeslagen, omdat hij anderen wilde helpen. Dat maakt me oneindig verdrietig.”