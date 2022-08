Transitiepijn Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 430 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Ons kabinet straalt in de huidige crisissituatie slechts één ding uit: volledige afwezigheid en betrokkenheid bij alle gesignaleerde problemen.

Inmiddels dringt bij steeds meer burgers het besef door dat ook Nederland niet ontkomt aan een ingrijpende transitieperiode die decennialang kan duren. Om als samenleving het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van klimaat-, economische en geopolitieke veranderingen, die gepaard zullen gaan met een forse transitiepijn voor in beginsel alle burgers.

De woorden ANDERS en MINDER met grote letters en vooral in de economische betekenis ervan zullen in dit transitieproces voor de meeste burgers centraal staan. Of we dat nu willen of niet. Daar valt simpelweg voor veel burgers niet meer aan te ontkomen. Gebeurt dat niet op vrijwillige basis dan heeft de geschiedenis ons geleerd dat de deur voor een oorlog wagenwijd open wordt gezet.

De huidige situatie in ons land moet inmiddels als uiterst alarmerend worden beschouwd. Geen sector in de samenleving functioneert nog zoals het wel zou moeten om een samenleving economisch en sociaal in balans te houden. De verdeeldheid tussen burgers is groot terwijl de inkomensongelijkheid nog veel groter is, terwijl alle burgers met exact dezelfde macroproblemen te maken krijgen die op microniveau per huishouden volledig anders kunnen uitpakken. Dat vraagt om een hoge mate van solidariteit.

En juist solidariteit ontbreekt in onze samenleving, waar jaren van individualistisch handelen de dominante factor is geweest. Eerst in een zeer welvarende verzorgingsstaat, inmiddels in een participatiesamenleving waarin de zelfredzaamheid het centrale begrip is.

Vol hoop kijken we dan ook naar de overheid die de burgers door de voorzienbare ellende van de komende jaren moet sluizen en hulp moet bieden om de ergste nood te lenigen. Maar ook zal die richting moeten bepalen hoe we het beste de transitie vorm en inhoud kunnen geven. Zonder al teveel onrust in de samenleving.

Ons kabinet straalt in de huidige crisissituatie slechts één ding uit: volledige afwezigheid en betrokkenheid bij alle gesignaleerde problemen. Omdat het reces is en zij menen ook recht te hebben op enige rust en vakantie in een crisissituatie, waar steeds meer burgers zich moeten afvragen hoe zij met goed fatsoen de komende winter moeten overleven met zoveel onzekerheid op tal van fronten.

Dit gedrag van onze regering roept vele vragen op. Waaronder die of we niet gewoon met alles te laat zijn en de regering bewust de vrije markt haar werk ongestoord laat doen, waarin de rijkere en machtigste partijen de uiteindelijke ordening van onze samenleving zullen gaan bepalen.

Een transitie volgens het vrije economische marktmechanisme waar de transitiepijn daar wordt gelegd en geleden waar die nu juist niet terecht behoort te komen. Met als doekje voor het bloeden straks enkele halfzachte, meer voor de bühne bedoelde maatregelen, die op Prinsjesdag na rijp coalitieberaad en overleg geopenbaard zullen worden.

In ieder geval zullen het maatregelen zijn die de onzekerheid van de burgers met de laagste inkomens tot de middeninkomens niet weg zullen nemen. Zelfredzaamheid volgens het kabinet-Rutte IV gaat ook op in absolute crisissituaties. Waarin het begrip zelfredzaamheid aantoonbaar een volledige farce is.