Transfobie heerst op Nederlandse Wikipedia-pagina Eddie Izzard

De beheerders van de Nederlandse Wikipedia-pagina van de Britse stand-upcomedian Eddie Izzard weigeren haar met de door haarzelf gewenste voornaamwoorden te benoemen. Dat is te zien op de overlegpagina, waar al sinds 2020 een felle discussie woedt over de aanspreekvormen van Izzard. De pagina zelf is inmiddels op slot, wat inhoudt dat er niet meer zonder toestemming vooraf wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

De wiki-pagina noemt Izzard consequent “hij”, met uitzondering van de kleine opmerking tussendoor dat de genderfluïde Izzard wenst te worden aangesproken met “zij”. Daar hechten de beheerders verder geen waarde aan en zetten stug door met het verkeerd benoemen.

Als de voornaamwoorden door moderatoren naar het correcte “zij” worden gewijzigd, worden deze vervolgens direct teruggezet naar “hij” met als opmerking ‘geen consensus voor’. Wanneer de voorkeur van Izzard zelf naar voren wordt gebracht door enkele moderatoren, om aan te geven waarom de aanspreekvorm “zij” moet worden gebruikt, luidt het antwoord:

“Dat lijkt mij niet. Onze uitgangspositie zou moeten zijn, dat we als eerste uitgaan van iemands biologisch geslacht en daar mogelijk van afwijken als dat overduidelijk gewenst is. Je hoort dus het gebruik van zijoverduidelijk aan te tonen, niet het gebruik van hij in dit geval. Ik krijg het idee dat sommige mensen hier het biologische geslacht als een volledig willekeurig inwisselbaar iets zien. En dat is niet terecht.”

Dit terwijl de beheerders even verderop wel erkennen dat Izzard zich identificeert als vrouw:

“We zijn er dus nog steeds niet helemaal uit welk voornaamwoord we het beste kunnen gebruiken op de pagina zelf. Maar de voorkeur van Izzard is wel relevant voor de biografie van Izzard, dus heb ik die zojuist toegevoegd onder een apart kopje”

Diverse moderatoren wijzen er ook meermaals op dat op de Wiki-pagina’s in andere talen Izzard wel met de juiste voornaamwoorden wordt aangesproken en dat Nederland de uitzondering is. De gemuilkorfde moderatoren concluderen: