Transavia schrapt nog meer vluchten

29 apr. 2023 - 10:06

Hoewel dit deels een magementprobleem op zich is, heeft het ook aan dat ook in de laatste kabinetsplannen de luchtvaartsector nog geen duidelijkheid heeft gekregen. Dat willen ze voor een deel net als een deel van de agrarische sector waarschijnlijk ook niet en ze laten de wal het schip(hol) liever keren, om dan verbaasd overmacht te roepen. Op middellange termijn is het ook onduidelijk vanwege de internationale problematiek. Op lange termijn is het net als bij de varkens en runderen duidelijk. Er is in NL( en Europa) geen klimaat ruimte voor zoveel vliegkilometers. De oplossingen die er voor de auto zijn om zij het minder en duurder nog te blijven rijden zijn er niet voor het vliegtuig. Electrisch en groene waterstof zullen op grote schaal nooit de oplossing zijn. Groene koolwaterstoffen zullen het toch al slechte energierendement van een vliegtuig nog een factor 5/tot 10 verslechteren. Oplossingen zoals balonnen zijn ver weg en niet realistisch. Nu die waarheid al uitspreken en daar naartoe werken jaagt bedrijven naar Qatar, India en China die er deviezenvoorraad mee gaan vullen en dat maakt weer meer mensen die het niet (willen) begrijpen ontevreden en ontvankelijk voor populisme. Ik zou het ook niet weten.