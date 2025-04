Trans vrouw sterft na zware mishandeling terwijl omstanders filmden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1320 keer bekeken • bewaren

Foto: Facebook

Een 32-jarige trans vrouw, Sara Millerey González, is in Colombia overleden nadat zij na een mishandeling zwaargewond in een rivier werd gegooid terwijl omstanders het incident filmden in plaats van te helpen. Dit gebeurde op 4 april in de La García ravijn in de wijk Playa Rica in Bello.

Volgens de autoriteiten werd Sara mishandeld en verkracht door lokale bewoners. Getuigen meldden dat omstanders anderen actief ontmoedigden om hulp te bieden en dreigden met geweld tegen degenen die een reddingspoging zouden ondernemen.

Sara werd uiteindelijk door hulpdiensten gered en naar het ziekenhuis werd gebracht, maar overleed de volgende dag. Ze was onderkoeld, haar armen en benen waren gebroken, haar longen waren geperforeerd en ze had twee hartstilstanden gehad.

De Colombiaanse president Gustavo Petro veroordeelde de moord als een daad van "fascisme", de autoriteiten hebben een beloning van 50 miljoen pesos (ongeveer €8.800) uitgeloofd voor informatie die leidt tot de daders. Op X schreef Petro:

‘Ik krijg kritiek omdat ik over nazisme spreek. Ik weet heel goed dat fascisme de gewelddadige eliminatie is van menselijke verschillen: politieke, religieuze, etnische en seksuele vrijheid. Wat er in Bello is gebeurd, noemen we fascisme, omdat er nazi's in Colombia zijn.’

De aanval op Sara Millerey González is geen geïsoleerd incident. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er alleen al in de eerste vier maanden van 2025 in Colombia 25 LHBTQ+-personen vermoord, waaronder 15 transpersonen.

De toename van transfoob geweld is een zorgwekkende mondiale trend die verder wordt aangewakkerd door extreemrechtse populistische leiders zoals Donald Trump in de VS, Viktor Orbán in Hongarije en Geert Wilders in Nederland. Hun retoriek normaliseert en verheerlijkt vaak vijandigheid tegenover transpersonen.

Trans personen in Nederland worden regelmatig mishandeld of bedreigd. Uit een onderzoek van Transgender Netwerk Nederland blijkt dat zij zeven keer vaker slachtoffer zijn van geweld.