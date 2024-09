Trans vrijheid Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 153 keer bekeken • bewaren

Rocher Koendjbiharie Schrijver, spreker, podcaster en publicist

Deze wet en de brute moord op Kesaria Abramidze staan symbool voor de wereldwijde toename van haat naar de queer en trans gemeenschap.

Rouw en verdriet omhullen de Georgische queer en trans gemeenschap. Het Georgische parlement heeft begin deze week een wet aangenomen de vrijheid, vreugde en publieke zichtbaarheid van de lokale lhbtiqa+ gemeenschap verder verstikt. Films en boeken die gaan over queer en trans personen, Pride-evenementen en regenboogvlaggen kunnen allemaal gecensureerd worden door deze wet. Ook zijn genderbevestigende operaties en adopties door koppels van hetzelfde geslacht nu verboden door deze wet. Eerder dit jaar zette het land al regressieve stappen met de wet tegen ‘buitenlandse agenten’, geïnspireerd door de gelijksoortige Russische wet die de levens van lokale lhbtiqa+-personen verslechtert.

Het meest verschrikkelijke nieuws uit Georgië is dat Kesaria Abramidze, een bekende trans vrouw, deze week op barbaarse wijze in haar eigen huis is vermoord. De dader, een man die Abramidze kende, heeft haar leven op gruwelijke wijze beëindigd. Abramidze was een van de eerste openlijke trans vrouwen in het publieke oog van Georgië. Ze had meer dan een half miljoen volgers op Instagram en vertegenwoordigde het land tijdens de Miss Trans Star International-competitie in 2018. Een dag nadat het parlement de genoemde wet aannam, werd Abramidze vermoord.

Deze wet en de brute moord op Kesaria Abramidze staan symbool voor de wereldwijde toename van haat naar de queer en trans gemeenschap. In Georgië speelt de invloed van de conservatieve orthodoxe kerk een centrale rol in het aanwakkeren en verspreiden van deze haat. Ook dat staat symbool voor wat er mondiaal gebeurt.

Want het conservatisme blijft voortwoekeren en als ongewenst onkruid dwars door de samenleving groeien. Wie denkt dat Georgië anders is dan Nederland of andere ‘progressieve’ westerse landen heeft het mis. Juist in de westerse samenleving is een gure, (extreem)rechtse wind harder gaan waaien en neemt het achterhaalde en ouderwetse beelden over de wereld met zich mee als verderfelijke pollen die overal neerdalen. Dat conservatisme vreet zich overal in. Door die wind is het zwaarder geworden om warmte vast te houden, om oog voor elkaar te blijven hebben, om vol te houden dat om anderen geven een onderdeel is van ons mens zijn.

Elk mens verdient een leven gevuld met liefde, blijdschap maar ook veiligheid. De elementaire essentie van het mensenleven is om medemenselijkheid te voelen en tonen. Zonder die medemenselijkheid, zonder warmte voor een ander, zijn het hoofd en het hard slechts lege, verdorven omhulsels. Dat we dit als mensheid en in ons mens zijn toelaten, is onbehapbaar. Wat maakt het dat het barbaarse gevoed moet worden met angst en afkeer? Waarom wil een mens ruimte in zichzelf maken voor het gruwelijke en de wereld daarmee infecteren?

Het moment om op te staan tegen deze golf van haat diende zich jaren geleden al aan. Maar het is nooit te laat. Niet alleen in Georgië maar overal ter wereld, ook in Nederland moeten we blijven vechten voor de rechten en veiligheid van queer en trans personen. We kunnen en mogen niet zwijgen terwijl fundamentele vrijheden en levens op het spel staan. Creëer en eis ruimte voor het warme.

Vecht voor vrijheid, veiligheid en vreugde.

Wil jij ook meehelpen aan een rechtvaardige en genderinclusieve samenleving? Doneer dan nu aan Transgendernetwerk Nederland.