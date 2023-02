Tranen in Arnhemse gemeenteraad na transfobe tirade Forum voor Democratie Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 969 keer bekeken • bewaren

Een debat over het vergoeden van het wijzigen van je geslacht in identiteitsbewijzen is woensdag in Arnhem compleet ontspoord na een bijdrage van de antisemitische complotpartij Forum voor Democratie. Forum-raadslid Gino Luurssen opende de aanval op genderidentiteit waarna enkele fracties de zaal verlieten. Volgens Omroep Gelderland vloeiden er tranen bij zowel raadsleden als bezoekers.

Je wordt “letterlijk doodgegooid” met regenboogvlaggen- en zebrapaden, zei Luurssen die de betekenis van letterlijk niet kent. Ook zei hij dat een overheid met veel invloed 'een klimaat van genderideologie’ ondersteunt en faciliteert. “Een onkruid”, aldus Luurssen over de volgens hem ideologie die volgens hem moet worden uitgeroeid. Daarbij zei hij ook dat gender en identiteit “zoals bedoeld in de ogen van de lhbtiq+gemeenschap” niet bestaat, maar dat “gevoel” zo belangrijk wordt gemaakt “dat we de borsten en ballen van kinderen verwijderen.”

Na de transfobe tirade van Luurssen kondigde de fractie van D66 aan de zaal te verlaten en riep “alle raadsleden die dit ook weerzinwekkend vinden op om hetzelfde te doen”. GroenLinks en Partij voor de Dieren stonden daarna ook op en liepen weg. De SP bleef zitten, want: “Wij lopen niet weg voor weerzinwekkende dingen, daar gaan wij de discussie over aan.”