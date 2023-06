Trainer Paris Saint-Germain gearresteerd wegens racisme Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 269 keer bekeken • bewaren

Christophe Galtier, trainer van voetbalploeg Paris Saint-Germain, is in Frankrijk gearresteerd. De arrestatie volgt op een in april gestart onderzoek naar de coach en zijn zoon vanwege racisme in de tijd dat Galtier nog trainer was van Nice. Dat heeft de aanklager van Nice tegen het Franse persbureau AFP gezegd.

Voetbal International laat over de zaak weten:

Midden april kwamen via RMC Sport de beschuldigingen van racisme richting Galtier (56) naar buiten. Dat bleek uit een e-mail van voormalig OGC Nice-directeur Laurent Fournier. In een uitgebreid schrijven liet Fournier aan Dave Brailsford, directeur voetbalzaken van Nice-eigenaar INEOS, weten dat toenliag Nice-trainer Galtier hem had toevertrouwd dat er 'niet zoveel zwarten en moslims in het team kunnen spelen'.