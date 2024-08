Tradwives-trend bedreigt de toekomst van jonge vrouwen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 495 keer bekeken • bewaren

In een tijd waarin we meer keuzevrijheid en kansen hebben dan ooit tevoren, lijkt het paradoxaal dat er een groeiende groep jonge vrouwen is die bewust kiest voor een traditioneel rollenpatroon. Deze zogenaamde ‘tradwives’ (afkorting van ‘traditional wives’) promoten een leven waarin ze zich volledig wijden aan het huishouden, het moederschap, en het ondersteunen van hun echtgenoot, alsof ze terug in de tijd stappen naar de jaren ’50. Hoewel het schijnbaar een persoonlijke keuze is, roept deze beweging toch vragen op, vooral voor jonge vrouwen die zich wellicht aangesproken voelen door dit nostalgische ideaal.

De aantrekkingskracht van het ‘tradwife’-leven lijkt te liggen in de belofte van eenvoud en duidelijkheid in een complexe en veeleisende wereld. Sociale media spelen hier een belangrijke rol in: beelden van perfect opgeruimde huizen, verzorgde maaltijden, en het idee van een harmonieus gezinsleven. Deze plaatjes lijken te suggereren dat vrouwen zich gelukkig zouden kunnen voelen in de chaos van de moderne wereld als ze kiezen voor traditionele waarden.

Toch schuilt er een gevaar in deze trend. Het ideaalbeeld dat de ‘tradwife’-beweging promoot, is gebaseerd op conservatieve genderrollen die vrouwen beperken tot slechts één aspect van hun potentieel. Het schetst een narratief waarin vrouwen hun waarde ontlenen aan de rol van echtgenote en moeder, en het werk dat ze thuis doen, zonder erkenning van persoonlijke ambities en intellectuele capaciteiten. Dit kan leiden tot een beperkt perspectief, waarin vrouwen zich minder vrij voelen om een eigen pad te kiezen, omdat ze zich verplicht voelen aan een ideaalbeeld te voldoen.

Bovendien, door zich te laten inspireren door de ‘tradwife’-trend, lopen jonge vrouwen het risico om te vervallen in een levensstijl die hen op lange termijn financieel kwetsbaar maakt. Economische afhankelijkheid van een partner kan riskant zijn. Een huwelijk is geen verzekering tegen financiële tegenslag. Echtscheiding, werkloosheid, of ziekte kunnen onvoorziene financiële problemen veroorzaken, waarbij een gebrek aan eigen inkomstenbronnen desastreuze gevolgen kan hebben.

Wat misschien nog onwenselijker is, is dat de ‘tradwife’-beweging impliciet de vooruitgang dreigt te ondermijnen die vrouwen in de afgelopen decennia hebben geboekt. Terwijl vrouwenrechtenbewegingen hebben gevochten voor gelijkheid op de werkvloer, toegang tot onderwijs, en reproductieve rechten, biedt de ‘tradwife’-beweging een alternatieve route die juist deze verworvenheden ondermijnt. Het romantiseren van een verleden waarin vrouwen beperkte keuzes hadden, kan de progressie van vrouwenrechten vertragen en een stap terug betekenen in de strijd voor gendergelijkheid.

Daarom is het belangrijk dat jonge vrouwen zich bewust zijn van de implicaties van de ‘tradwife’-trend. Terwijl er niets mis is met het kiezen voor een traditioneel gezinsleven, moet die keuze komen vanuit een positie van kracht en zelfbeschikking, niet uit een verlangen naar een geïdealiseerd verleden. Vrouwen zouden zich niet gedwongen moeten voelen om te kiezen tussen hun carrière en hun gezin. Ze verdienen de vrijheid om beide na te streven, in een samenleving die hun keuzes respecteert en ondersteunt.

In plaats van terug te grijpen naar verouderde genderrollen, moeten we streven naar een toekomst waarin vrouwen vrij zijn om hun eigen leven vorm te geven, ongeacht of dat nu in een carrière, het moederschap, of een combinatie van beide ligt. We moeten onze blik richten op het uitbreiden van mogelijkheden en het creëren van een samenleving waarin iedereen, ongeacht geslacht, zijn of haar volledige potentieel kan bereiken. Het ‘tradwife’-ideaal mag dan wel prettig lijken, maar het is een stap terug in de tijd die jonge vrouwen beperkt in plaats van hen vooruithelpt.