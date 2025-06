Traditie van dierenmishandeling op Schiermonnikoog Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 157 keer bekeken • bewaren

co-auteur: Karen Soeters, House of Animals

Zaterdagavond wordt er zoals ieder jaar op Schiermonnikoog door de Kallemooi feestcommissie een haan opgesloten in een mand. Vroeger gebeurde dat publiekelijk en werd de haan gestolen door jongens van het eiland. Zij zouden daardoor ‘man’ worden…. Door een aangifte van Comité Dierennoodhulp en House of Animals over dierenmishandeling van de haan tijdens het Kallemooi feest tegen de Kallemooi commissie en over het aanzetten van diefstal van minderjarigen is men daarmee gestopt.

De afgelopen jaren wordt de haan door de eigenaar gebracht. Wij vragen ons af: wat voor eigenaar ben je dan dat je je haan moedwillig zoveel stress en angst onnodig aandoet? De haan wordt dan in geniep zonder publiek erbij in de mand gestopt. Rond middernacht wordt de haan op het Kerkplein in Schiermonnikoog in de mand bovenaan de circa 18 meter liggende mast vastgemaakt die daarna omhoog gekanteld wordt. En daar zit de haan dan tot en met dinsdagmiddag drie dagen lang gevangen ter vermaak van de feestvierders die hem niet eens hebben gezien.

De enige die de haan schimmig twee keer per dag ziet is de dierenarts die de camerabeelden dan bekijkt. Ze kan zien of de haan nog leeft. Het is de vraag wat ze verder nog kan zien. Toch beweert deze dierenarts, die hechte banden heeft met Schiermonnikoog, dat ze al die jaren dat ze sinds 2015 de beelden bekeken heeft van de telkens nieuwe slachtofferhanen nooit enig teken van stress of angst heeft gezien. Dit is volstrekt ongeloofwaardig en is geheel in tegenstrijd met de deskundigen die bij ons een verklaring hebben afgelegd over wat zij noemen overtredingen van de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren inzake dierenmishandeling. En deze deskundigen zijn niet de minste: Bas Rodenburg is hoogleraar Dierenwelzijn aan de universiteit in Utrecht en heeft als onderzoek specialisme pluimvee. Careen Loriaux is vogeldierenarts met veel ervaring met kippen en Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die kritisch zijn betreffende de waarborging van dierenwelzijn.

In 2015 is er een handhavingsverzoek geweest bij de RVO over de haan van Kallemooi. De RVO erkende dat de Wet dieren en het Besluit dieren overtreden werden, maar gaf de Landelijke Inspectie van de Dierenbescherming de opdracht maatregelen te nemen. Die kwam met de maatregelen dat er voortaan een water- en voerdispender in de mand moest worden gedaan en een camera waar een dierenarts twee keer per dag naar moest kijken. Allemaal slechts bedoeld zodat de haan niet zomaar dood zou gaan, maar de wet wordt alsnog overtreden en de haan lijdt er niet minder door. Kortom: de wet wordt niet nageleefd en dit is een wassen neus.

Om die reden zijn Comité Dierennoodhulp en House of Animals al jaren bezig om op te komen voor de haan en naleving van het Besluit houders van dieren en de Wet dieren. Dat deden we door aangifte te doen, artikel 12 beklag in te dienen als men niet wilde vervolgen en ieder jaar bij de RVO een handhavingsverzoek in te dienen en vanwege het niet handhaven een beklag in te dienen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Wij willen benadrukken dat het ons niet alleen gaat om deze haan specifiek, maar ook om het slechte voorbeeld dat er gegeven wordt met deze traditie hoe om te gaan met dieren. Ieder weldenkend mens zou toch moeten beseffen dat het heel dieronvriendelijk is om een haan uit zijn vertrouwde omgeving met zijn hennen weg te halen en geïsoleerd op te sluiten drie dagen lang in een mand hangend aan een hoge mast. Als men dit met een hond of kat zou doen zou er al lang ingegrepen zijn. Maar de Wet Dieren geldt voor ieder dier! Ouders die hun kind drie dagen opsluiten in een kast met eten en drinken worden terecht uit de ouderlijke macht ontzet. Natuurlijk is een haan geen kind, maar hij kan wel net zo goed lijden onder deze omstandigheden en er is geen enkel redelijk doel.

Ondertussen blijven zowel de rechters als het College van Beroep van Bedrijfsleven de bal naar elkaar toe spelen. Niemand heeft het lef om zijn of haar nek uit te steken en een duidelijke uitspraak te doen. Diep triest, want alleen de wet dient nageleefd te worden en die is toch hierover zeer duidelijk.

De enige die zich tot twee keer toe zeer duidelijk naar het recht toe heeft uitgesproken heeft is de Advocaat-Generaal A.C.L. van Holland in verband met ons artikel 12 beklag over het niet vervolgen van de Kallemooi Commissie en de eigenaar van de haan:

“Al met al wordt door bovenstaande niet voldaan aan de normen in artikel 1.6 van ghet Besluit houders van dieren vanwege de onvoldoende bewegingsruimte en het onvoldoende riuimte laten voor de fysiologische en ethologische behoeften. De haan is niet gevrijwaard van enkele vrijheden van Brambell, zoals het gevrijwaard zin van fysiek en fysiologisch ongerief, angst, chronische stress en van beperkingen in hun natuurlijk gedrag. Als gevolg daarvan is het aannemelijk dat de haan angst en stress ervaart wat zijn welzijn aantast en onnodig lijden teweegbrengt en waarbij hij onnodig onthouden wordt van de nodige zorg. De verklaringen van dierenartsen Rodenburg, Loriaux en Caring Vets onderschrijven het voorgaande…… “Ik adviseer uw hof het beklag gegrond te verklaren en vervolging in te stellen ter zake van de Kallemooi Comissie”

Triest genoeg is het hof niet meegegaan in het advies van de advocaat-generaal en vond het hof dat de bal bij de minister en de RVO lag om hier een besluit over te nemen.

Om die reden hebben we de afgelopen maand opnieuw een handhavingsverzoek ingediend en hebben we bezwaar gemaakt tegen de herziene beslissing van de staatssecretaris bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Gênant detail in het verweer van de RVO en de staatssecretaris om niet te handhaven is dat zij zegt dat slechts tijdelijk de Wet dieren overtreden wordt….

Klaarblijkelijk is de RVO van oordeel dat dierenmishandeling toegestaan is als er een tijdslimiet van drie dagen op staat… Alleen weet dat dier het niet dat er een einde aan komt en hij weer leuk thuiskomt en is voor het dier iedere minuut even erg. Dan is drie dagen in isolatie erg lang! Om die isolatie op te heffen heeft de dierenarts die ieder jaar de beelden bekijkt dit jaar verzonnen: doe er een hen bij. Wel ja, hoeveel empathie heb je in je lijf om er nog een dier bij te doen in deze onnatuurlijke gevangen positie! Het lijkt er zelfs op dat de RVO en de staatssecretaris met dit idiote idee mee willen gaan wat enkel resulteert tot extra dierenmishandeling.

Comité Dierennoodhulp en House of Animals zullen samen blijven optrekken om de haan van Kallemooi uit deze benarde positie te bevrijden. Wij zijn absoluut niet tegen tradities, maar tradities kunnen prima zonder dierenleed. De haan van Kallemooi staat voor ons als symbool voor het respectloze misbruik van dieren voor tradities, vermaak en evenementen. Op zo’n manier hoor je niet met een dier om te gaan, dat is respectloos. Men kan prima leuk feestvieren zonder een haan die in gevangenschap lijdt in een mand. Gebruik een virtuele haan, kindertekeningen van een haan en vier vooral feest maar dan wel zonder dierenleed!

Sandra van de Werd, Comité Dierennoodhulp

Karen Soeters, House of Animals