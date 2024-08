Totale oorlog in Midden-Oosten dreigt, VS stuurt schepen, westerse landen evacueren ambassades

Na de Israëlische aanslagen op zowel de hoogste Hamas-leider als een Hezbollah-commandant, dreigt de oorlog in het Midden-Oosten een nieuwe dimensie te krijgen. Israël voerde de aanvallen uit in Iran en Libanon. Hezbollah heeft in een reactie al laten weten nieuwe vergeldingsaanvallen te plegen, "dieper in Israël" dan tot nu toe het geval is. Iran dreigt met een felle tegenaanval, zonder verder op details in te gaan.