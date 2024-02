Tot hier en niet verder met de PVV Opinie • 08-02-2024 • leestijd 3 minuten • 5231 keer bekeken • bewaren

Het is verbazingwekkend hoe de meeste media en partijen deze coalitieonderhandelingen als de gewoonste zaak van de wereld beschouwen. Terwijl onze democratie en rechtstaat op het spel staan.

Dat de PVV weinig goeds voor heeft met onze democratie en rechtstaat, kan gezien haar opvattingen geen verrassing zijn. Het in de ijskast zetten van enkele van die opvattingen is niet meer dan een tactisch politiek truukje. Wilders heeft namelijk goed gekeken naar de wijze waarop Orbán in Hongarije en PiS in Polen de rechtstaat en democratie van hun land hebben afgebroken. Niet door meteen vergaande voorstellen door te voeren. Maar door van binnenuit de democratie en rechtstaat uit te hollen.

Als lid van het kabinet heeft de PVV benoemingsmacht. Al eerder zijn benoemingen door een hetze van de PVV, vaak gesteund door De Telegraaf, afgeketst of de persoon in kwestie hield de eer aan zichzelf. De PVV kan vanuit het kabinet leden laten benoemen op diverse posten die de PVV gunstig gezind zijn. Een zogeheten mars door de instituties. Bijvoorbeeld de benoeming van leden voor de Raad voor de rechtspraak gebeurt door de minister. Die Raad kiest de bestuursleden van de gerechten, die op hun beurt rechters kansen geven of niet. Zo is in Polen en Hongarije de democratie en rechtstaat stap voor stap uitgehold. Niet voor niets maakte Trump als Amerikaans president vooral werk van het benoemen van rechters. Roe vs Wade sneuvelde erdoor. En de keuze en benoeming van rechters werkt jarenlang door vanwege benoeming tot het leven. Dat is nog eens over je graf heen regeren.

Dat de media en politieke partijen deze toch bekende strategie volledig negeren is verbijsterend. In de talkshows wordt ontspannen gekwebbeld over mogelijke coalities en wordt steeds benadrukt dat de kiezer toch echt dit kabinet wilt. Want kijk maar naar de uitslag en de peilingen. Nu heeft de kiezer wel het laatste woord in het stemhokje, maar de kiezer heeft niet per definitie gelijk. Oud-minister Donner stelde het al eens: Een democratie kan zich democratisch afschaffen. Maar is dat wat de kiezer wil? Ik betwijfel het. Met de PVV in een regeringspositie is dat wel het vooruitzicht.

Hier zouden partijen duidelijkheid moeten verschaffen naar de kiezer. Met name rechtse partijen, vooral VVD, hebben zich laten meesleuren in de PVV-val. De PVV claimt namens het volk te spreken, ben je het niet eens met de PVV dan ben je tegen het volk. Daarbij gesteund door de media die, vanuit een door Fortuyn opgelopen kramp, vooral naar de 'bezorgde burger' willen luisteren. Dat daardoor de polarisatie wordt aangewakkerd, wordt voor lief genomen. De rechts extreme krachten zien dat hun strategie werkt en drukken nog harder door. Een vicieuze cirkel is geboren, die maar op één manier eindigt.

En nu zijn we op het punt aangekomen dat het er echt toe doet. De angst voor cesuur bij verschillende rechtse partijen is niet ongegrond. Met name bij de VVD. Dat is vaak de reden dat partijbesturen en fracties met een grote boog om die vraag heen lopen. Maar op het moment dat er geregeerd wordt met de PVV zal die scheuring vanzelf ontstaan.

Nu geen keuze maken voor onze democratie en rechtstaat om je eigen partij bij elkaar te proberen te houden is niet alleen laf maar zorgt ook voor grote schade aan onze rechtstaat en democratie. Het is mooi geweest met de Fortuyn-kramp van de media. Partijen als de VVD dienen een keuze te maken en over hun schaduw heen te stappen, zodat de PVV terug naar de oppositie kan worden verwezen. Ook zullen partijen werk moeten maken om de probleemdossiers op te lossen in plaats van steeds maar zaken uit te stellen uit angst voor de kiezer. Het is mooi geweest met het rechtsextremisme in Nederland als onze democratie en rechtstaat ons lief is. Tot hier en niet verder.