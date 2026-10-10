Tornado's slaan toe op Sicilië: tientallen gewonden en flinke schade

Twee tornado’s hebben vrijdagochtend de Siciliaanse kustplaats Marsala getroffen. Videobeelden tonen hoe twee waterhozen vanaf zee op de stad afkwamen. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie ten minste elf die door rondvliegend puin en versplinterd glas in het ziekenhuis belandden. Een 70-jarige man verkeert in kritieke toestand met meerdere breuken. Ook een school werd geraakt: zes kinderen liepen lichte verwondingen op, de 273 leerlingen in het gebouw werden veilig geëvacueerd. Auto’s sloegen om en gebouwen raakten beschadigd.
Het noodweer ontstond boven ongewoon warm zeewater en tijdens hitte boven Noord-Afrika. Wetenschappers waarschuwen dat de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis de Middellandse Zee opwarmt en zo extra energie levert aan krachtige stormen en ander extreem weer. Zuid-Italië maakte zich de afgelopen jaren al op voor zogenoemde medicanes: zeldzame Middellandse Zeestormen met orkaanachtige kenmerken.
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