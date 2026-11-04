Torenhoge energiekosten gevolg van oorlog en kapitalisme Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 589 keer bekeken • Bewaren

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 130

Als u/jij

• autocraten als Donald, Vladimir, Benjamin en Jinping hun gang laat gaan of op ze stemt zoals een voor de verkiezingen geldende meerderheid van de Amerikanen in het geval van Trump deed.

• het kapitalisme als economisch systeem klakkeloos accepteert.

• instemt met het bedrag van 28,9 miljard euro dat het kabinet Jetten voor 2027 uittrekt voor de defensie-uitgaven (inclusief 3 miljard euro aan steun voor Oekraïne).

Dan moet jij/u niet raar opkijken wanneer u/jij de energiekosten niet of nauwelijks meer kan betalen.

Er bestaan talrijke visies op de fenomenen vrede en oorlog. Ik grasduin wat op het internet en licht er twee uit: 1} Volgens Karl Marx is oorlog een product van het kapitalisme. 2) Het MIC staat voor het Militair-Industrieel Complex. Dit concept beschrijft de nauwe banden tussen de politiek, de krijgsmacht en de private defensie-industrie. Met het MIC hebben we in Nederland te maken. De politieke meerderheid in Den Haag vindt dat doodnormaal, maar dat is het natuurlijk niet. Zonder oorlog zijn de energiekosten veel betaalbaarder. Ook is het mogelijk om anders met het milieu om te gaan.

De oorlogen in het Midden-Oosten, denk aan de Straat van Hormuz, en de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne hebben directe invloed op de wereldwijde olie- en gasprijzen. Door die conflicten of digitale aanvallen op de energie-infrastructuur valt een groot deel van de olie en gaslevering uit. Als er minder brandstof beschikbaar is ontstaat er schaarste. Daarom zit u met de gebakken peren.

Hoe gek is het dat grote oliemultinationals miljarden aan de oorlog verdienen? Je zou ze ook wettelijk kunnen verplichten om die inkomsten geheel of gedeeltelijk in vredesinitiatieven, steun aan getroffen burgers of wederopbouw van verwoeste gebouwen te investeren.

Het AD van 31 oktober geeft tips hoe je het energieleed wat kan verzachten. Zo kan je de kosten drukken door een houtkachel, inclusief fijnstof, aan te schaffen of een waterbesparende douchekop te kopen, waarmee je 80 euro per jaar bespaart. Grossieren in lapmiddelen noem ik dat. De energierekening laat ook zien hoe je als klant in de maling genomen wordt. Vroeger konden de mensen zelf gewoon van de zon, de wind en wat er in de grond zat profiteren, maar ondertussen zijn bijvoorbeeld de energie van de zon en de wind zo maar voor een groot deel eigendom van de energieleveranciers geworden. Joyce Donar van de Conxumentenbond vertelt: “Het belangrijkste is de eerste pagina van een energierekening. Daar staat hoeveel gas en elektriciteit je hebt gebruikt, wat dat heeft gekost, hoeveel voorschot je al hebt betaald, en of je geld terugkrijgt of moet bijbetalen.” Ik krijg steeds veel geld terug, nadat ik eerder nog veel meer geld heb betaald. De rekening bestaat uit variabele en vaste leveringskosten, uit netbeheerkosten en energiebelasting. In 2026 bedraagt die 73 cent per kubieke meter gas en 11,1 cent per kilowattuur elektriciteit, inclusief btw. Wat moet ik mij voorstellen bij 73 cent per kubieke meter gas? Daar staat een vaste vermindering van 629 euro per elektriciteitsaansluiting tegenover. Donar: “Dat is weer een soort korting die de overheid geeft op de energiebelasting.” (AD 29/10/2026) Kunt u het nog volgen? Of heeft u spontaan last van deze mindfuck? En van wie zijn de zon en de wind eigenlijk?

Bij mij wellen spontaan twee vragen op: 1} Waarom moet ik als burger ineens de hoofdprijs voor benzine en gas betalen, omdat enkele idioten, zonder verder overleg, hebben besloten om bommen op een ander land te gooien? 2) Hoe logisch is het dat energieleveranciers zich winstgevende inkomsten uit zon en wind toe-eigenen?