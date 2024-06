Torenhoge boete voor Hongarije wegens niet nakomen Europese afspraken over asiel

Hongarije, het grote voorbeeld voor coalitieleider Geert Wilders, krijgt een enorme boete opgelegd omdat het land de Europese asielwetgeving saboteert. Het Europees Hof van Justitie veroordeelt de onwillige EU-lidstaat tot een boete van 200 miljoen euro per dag. Ook is er een dwangsom van 1 miljoen euro per dag als Hongarije weigert mee te werken.