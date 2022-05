Topman noodlijdend Air France KLM harkt miljoenenbonus binnen

PVDB2

Ze zal nog wel meer problemen op bordje krijgen. Het is de VVD die donders goed dat je moeilijke departementen aan de grootste concurrent moet laten of plaatsen. Voor Jetten geldt hetzelfde. Als je weet dat er problemen komen en er impopulaire maatregelen genomen moeten worden dan weet dat je dat er schade geleden. Wouter Koolmees, ook D66, heeft wel ervoor gezorgd dat er veel meer doorbetaald kan worden en dat er relatief weinig faillissementen waren. Geen giften, leningen. Kaag is sinds begin dit jaar minister. De KLM kreeg de steun in juni vorig jaar. Toen was Wopke Hoekstra, CDA, minister. Dat een aanzienlijk deel van de steun richting leasemaatschappijen (geen eigen vliegtuigen) en brandstofleveranciers is een tweede, want beide buitenlandse bedrijven, niet de KLM zelf dus. Dat het een bodemloze put is weten we al langer. Dat het een van de meest vervuilende manier van transport is ook. Maar het is ook, naast de auto, een troetelkindje van de VVD. Men wil per se de goedkoopste landingsrechten hebben. Niet van het vliegen, maar eerder van het parkeren, van de huur van gebouwen, de horeca en winkels waar ze het van moeten hebben. Dat terwijl een groot deel een transfer reiziger is. Natuurlijk is het belachelijk dat deze man zo'n bonus krijgt, maar het kan goed zijn dat het van tevoren afgesproken bij de aanstelling. Meestal bij winststijging. Of bij afspraak dit pas te doen bij een nieuw kabinet. Vergis je niet in de geniepigheid van VVD en CDA.