Topman Ben Smith van coronasteunsjoemelaar KLM niet van plan miljoenenbonus in te leveren

KLM-topman Ben Smith is niet van plan zijn miljoenenbonus in te leveren. Dat zei hij maandag bij de jaarvergadering van de mondiale luchtvaartkoepel IATA, zo meldt het Haarlems Dagblad. Er is veel kritiek op de manier waarop KLM tijdens de coronacrisis is omgesprongen met overheidssteun, maar Smith vindt dat hij de laatste jaren “ook offers gebracht” heeft.

Vorige week bleek uit onderzoek van staatsagent Jeroen Kremers dat KLM de afspraken over de coronasteun “met voeten getreden” heeft. Kremers viel vooral over een winstdelingsregeling voor het personeel over 2022. Daarnaast vond hij dat KLM nog te weinig heeft gedaan tegen belastingontduiking door vliegend personeel. De Kamer is woest dat KLM ongestraft coronasteun heeft misbruikt en eist dat het kabinet de gang naar de rechter maakt.

Ondertussen toucheert Smith nog eens een miljoenenbonus. De afgelopen jaren stemde Nederland als aandeelhouder van Air France KLM al tegen het salaris van Smith, maar delfde daarin het onderspit. Woensdag wordt de beloning van 4,2 miljoen euro voor de topman over vorig jaar door de aandeelhouders vastgesteld. Een miljoenenbonus die boven op een vast salaris van 900 duizend euro komt.