Topjournalisten Woodward en Bernstein veroordelen muilkorven krant door miljardair Jeff Bezos

In 2017, toen Donald Trump als president van de Verenigde Staten de media tot staatsvijand nummer 1 verklaarde, nam de Amerikaanse krant The Washington Post een nieuwe slogan aan: Democracy dies in darkness. Een slogan die onverbloemd waarschuwde voor de fascistische tendensen van Trump. In 2024, krap twee weken voor Donald Trump opnieuw tot president verkozen kan worden, laat Post-eigenaar Jeff Bezos zien dat die democratie ook heel goed op klaarlichte dag vermorzeld kan worden. Bezos heeft namelijk laten weten dat zijn krant zich niet langer zal uitspreken tegen Donald Trump.

Bezos, ook eigenaar van Amazon, nam die beslissing nadat eerder een andere miljardair Patrick Soon-Shiong hem voor ging met diens krant The LA Times. The Post geldt nog altijd als een uiterst invloedrijke krant in de Washingtonse politiek en de onderzoeksjournalisten van de krant hebben de misdadige praktijken van Donald Trump eerder grond blootgelegd. De krant sprak zich voorheen wel vaak uit voor of expliciet tegen een presidentskandidaat, waarbij de voorkeur meestal ging naar de Democratische kandidaat. Dat Bezos zijn journalisten nu terugfluit is dan ook in slechte aarde gevallen bij veel journalisten, ook omdat Trump wél op de volledige steun kan rekenen van uitgesproken rechtse media als de New York Post en de Wall Street Journal.