Topambtenaren: nieuw kabinet moet drastisch bezuinigen óf de belastingen verhogen

13 sep. 2023 - 7:41

Wel ja de VVD (en aanhang) smijten jarenlang met geld en als het geld op is geven ze, heel slim, het stokje door zodat de concurrentie met de gebakken peren zit. De VVD weet het ondertussen wel zo te verkopen dat juist de VVD zuinig met geld omgaat en dat het de concurrentie is dier niet met geld om kan gaan. Het plan om vermogen meer te belasten, wat onlangs weer in het nieuws kwam, is ook weer zo'n geniepige strategie. Natuurlijk "lekken" deze plannen precies op het moment dat de VVD stemmen nodig heeft.