Top 5 van de minst geliefde personen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 850 keer bekeken • bewaren

Joop van der Hor Voormalig havenarbeider, inspecteur en persvoorlichter bij het politiekorps Rotterdam Rijnmond

Gerechtigheid bestaat gelukkig nog, dat mogen wij constateren uit een verlichtend bericht op eerste kerstdag over de dood van moordenaar en presidentieel coke-dealer Desi Bouterse. Mogen er in 2025 nog maar veel van dit kaliber volgen; Heal & Clean the World!

Ik heb een lijstje in mijn hoofd opgesteld van personen die ik op z’n minst een héél ongelukkig nieuwjaar toewens zodat ze weinig tot niets in 2025 kunnen verzieken, verpesten, kapot kunnen maken. En dat zijn er nogal wat. Onderstaand lijstje is verre van compleet. Maar laat ik het, om de kerstsfeer en de gedachte aan ‘vrede op aarde en in een ieder een welbehagen gevoel’ niet helemaal te verzieken, houden op een Top 5 lijst van de door mij minst geliefde personen,. Dat klinkt een stuk liever dan ‘meest gehate personen’ toch?

Op nummer 1 staat Vladimir Poetin. Deze paardenpenis eerste klas staat als hoogste genoteerd omdat hij, en het groepje hele enge en gevaarlijke mensen om hem heen, het grondgebied van Moedertje Rusland groter wilt maken ten koste van inmiddels al bijna een miljoen dode soldaten en onschuldige burgers aan beide kanten en vervolgens ook gaat knabbelen aan de Baltische staten en Polen terwijl hij nu al Roemenië, Tsjechië en Hongarije al zowat, zonder ook maar één schot te lossen, politiek gezien terug in zijn Unie heeft.

Op nummer 2 staat Elon Musk(usrat), een glibberige enge aal die van mij in zijn eigen palingsnot mag verdrinken. Ik heb mensen met teveel geld altijd al gewantrouwd want hoe kun je nou zo onmetelijk rijk zijn geworden op een eerlijke manier en over niemands rug? De weinige echt goeden daargelaten. De man is bezig om met zijn miljarden de democratie in landen als de VS en het United Kingdom op te kopen. Mocht dat gaan lukken dan begrijp ik ook eindelijk waarom Groot Brittannië een King-dom is.

Op nummer 3 staat Donald Trump, de man is een regelrecht gevaar voor de wereldvrede en heeft zelfs zijn hebberig oog laten vallen op het Panamakanaal en Groenland. De laatste behoort sinds het toetreden van Denemarken in 1973 gewoon bij de Europese Unie. We lopen dus kans om gemangeld en verkwanseld te worden tussen de Verenigde Staten van Amerika van Trump en het Rusland van diens vriend Poetin. U lacht om deze theorie? Nou geloof het of niet maar het kan zomaar realiteit worden.

Op nummer 4 staat Bibi Adolf Netanyahu, premier van Israël en omliggende, voorheen soevereine landen. De man leidt, of is het lijdt?, zijn volk, zoals Moses, niet naar de Rode maar naar de Dode Zee waar echter de Joden van nu niet op het zoutgehalte blijven drijven maar allemaal in gaan verdrinken. Ik heb begrip voor de offensieve verdediging van de regering Natanyahu, maar verwerp de wijze waarop deze thans plaatsvindt. Bibi wens ik niet dood maar wel een enkele reis naar het Haagse Internationaal Gerechtshof.

Op nummer 5 staat Thierry Baudet en zijn vreemde, rare en levensgevaarlijke complottheorie mannetjes en vrouwtjes die, soms letterlijk ondergronds, in het geniep werken aan het omverwerpen van onze rechtstaat. Geloof me of niet, maar eens komen deze hagedissen in mensenverpakking uit hun holen om onze normen en waarden te verpulveren en de macht over te nemen waarbij vergeleken de door ISIS gehanteerde sharia kinderspel is. Dus stop met het uitlachen van de ‘onnozele’ Thierry en houdt hem heel goed in de gaten.

Ach, deze column gaat aan de situatie op deze wereld helemaal niets veranderen, maar het lucht wel ontzettend op en lees deze wens als een negatieve kerstgedachte die tijdens mijn slaap hardop wordt gedroomd, om er vervolgens urenlang van wakker te liggen.