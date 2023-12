29 dec. 2023 - 10:23

Voor diegene die werken is er inderdaad gelukkig Top2000. Top2000 bevat voor bijna 99% kwaliteitsmuziek, waar het verder in het jaar veelal matig of zelfs bagger is. Weliswaar word ook tegenwoordig goede muziek gemaakt wat helaas geen en onterecht geen AirPlay krijgt. Is niet voor niets dat de Top2000 weinig nummers van 2000 en later heeft. Gelukkig is er wel nog op tv NPO 2 Extra waar veel kwaliteits muziek en andere programma’s te vinden zijn.