Toon een beetje moed, zet Wilders eindelijk eens op zijn nummer

De argumenten van de Raad van State schuift Wilders zonder meer terzijde. Hij gaat er niet op in. Dat is geen wonder. Daartegen bestaat geen inhoudelijk verweer. In plaats daarvan beroept hij zich op de volkswil: miljoenen mensen hunkeren naar strengere asielwetten. Ook roeptoetert Wilders dat de Raad van State de Nederlander niet op 1 zet. Daarmee toont hij een verbijsterende onkunde over het staatsrecht en de rol die een instantie als de Raad van State speelt in een volwassen democratie.

Beide partijen zijn er zonder twijfel te laf voor maar het zou goed zijn als een prominent VVD'er – misschien niet la Yesilgöz – hem opbelt en het volgende zegt: “Luister goed, vriendelijke vriend. Er is er maar één die hier met vuur speelt en dat ben jij. Je denkt zeker dat er nieuwe verkiezingen komen als je het kabinet ten val brengt. Vergeet dat maar, dan ben jij de lul. Want we sturen jou en je boerenvriendjes de woestijn in waar je kunt blaten en loeien dat het een lieve lust is. Als het kabinet valt, komen er geen nieuwe verkiezingen. Dan formeren wij met het NSC een kabinet over links. Die Timmermans is gretig genoeg, net een hongerig konijn, en Jesse Klaver ook. Om maar te zwijgen over Rob Jetten. We hebben ervaring. Met Rutte 2 is het heel goed gelukt. Dus tel je knopen, sukkel, en besef: we waarschuwen je als VVD en NSC maar één keer”.