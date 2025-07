Too little too late, Caspar Veldkamp en Dick Schoof Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 869 keer bekeken • bewaren

Natuurlijk is het ‘too little too late’ wat Schoof en Veldkamp deze week, in een oprisping van realiteitsbesef en/of zelfbewustzijn, hebben bedacht om Netanyahu tot de orde te roepen. Twee racistische extreemrechtse Israëlische ministers mogen Nederland niet meer in, en er wordt gemorreld aan een handelsverdrag. Kleine gestes, misschien diplomatiek en politiek belangrijke gestes, maar in het licht van het uithongeren en moorden in Gaza zuchtjes in de storm. Er is #CasparVeldkamp en #DickSchoof geen sprake van “een beetje” genocide of een “kleine genocide” – die begrippen bestaan niet.

Het is genocide in al haar gruwelijkheid, in al haar barbaarsheid, in al haar onmenselijkheid.

Wie dat beter begrepen hebben, zijn de demonstranten die sinds vrijdag een 24 uurs wake houden voor de ingang van het ministerie waar Veldkamp ergens op de zoveelste etage dinsdag de Israëlische ambassadeur op het matje riep. Datzelfde matje waar, op de begane grond, in de eeuwig tochtige passage de namen worden voorgelezen van de inmiddels minimaal 60.000 Palestijnen die door Israëlische bommen, soldaten, automatische geweren en granaten zijn vermoord.

Dat is de weerklank van de genocide in al haar gruwelijkheid, in al haar barbaarsheid, in al haar onmenselijkheid.

Het zijn er niet veel, die demonstranten die aan de wake deelnemen, maar de enkele tientallen zijn moedig, volhardend, betrokken en vragen aandacht voor wat we ooit gedefinieerd hadden als “Dit nooit meer”. Holocaust 1942-1945, Rwanda 1994, Srebrenica 1995, Darfur 2003, 2023. Gaza 2023- ??

Het snoert de keel de namen te horen van hele families die zijn afgeslacht:

X… baby 0 jaar

X… meisje 4 aar

X… jongen 6 jaar

X… meisje 11 jaar

X… jongen 12 jaar

X… jongen 15 jaar

X… meisje 17 jaar

X… man 18 jaar

X… vrouw 23 jaar

X… man 27 jaar

X… vrouw 32 jaar

X… man 34 jaar

X… vrouw 38 jaar

X… vrouw 45 jaar

X… man 56 jaar

X… vrouw 66 jaar

X… man 68 jaar

Dat is één familie die de genocide niet heeft overleefd, 18 namen van de 60.000. De genocide die we live kunnen volgen, voor het eerst in de mensheid. De genocide die nog even moet wachten op “dit nooit meer”. Ik was erbij, deze week, las een kwartier lang de namen van vier omgekomen families, van baby tot grootvader, alle generaties. Van 18-18.15 uur, 150 namen van 150 mensen…

Net daarvoor, om 17 uur, verlieten de ambtenaren hun ministerie – einde werktijd. De wake zat hen in de weg, ze misten hun vrije doorgang richting hún familie. Dus belden ze de politie… Geen grap. En in nog geen mum van tijd verschenen 12 (sic!) agenten: voor elke 3 deelnemers 1 diender, evenmin een grap. Bedeesd vriendelijke, merendeels oudere mensen, zittend of met bordjes waarop aanmaningen de genocide te stoppen….

Dat is de werkelijkheid in Den Haag: de genocide in al haar barbaarsheid en onmenselijkheid genegeerd, gekleineerd.

De wake is hier live te volgen.