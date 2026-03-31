Ton ingezameld voor veilige bevallingen in Oekraïne na oproep Joris Luyendijk

Nederlanders die begaan zijn met het lot van de Oekraïners, hebben op het moment van schrijven bijna een ton ingezameld voor veilige bevallingen in het land dat wordt aangevallen door Vladimir Poetin. Het geld moet worden gebruikt om pasgeboren baby’s de zorg te geven die ze nodig hebben.
De inzamelingsactie is gestart door de voormalige journalist Joris Luyendijk. Bij De Ongelooflijke Podcast hield hij een pleidooi voor meer steun aan Oekraïne, zeker nu Amerika onder het presidentschap van Donald Trump is afgehaakt. Luyendijk spreekt van een “existentiële strijd”. Als Oekraïne in handen van Poetin valt, zal dat ook voor Nederland en de rest van Europa grote gevolgen hebben, verwacht hij.
Het doel van de inzameling – veilige bevallingen – is niet zonder reden gekozen. In de EO-podcast legde Luyendijk uit: “Het moment dat je hoort dat je hoort dat je vader of moeder wordt, is een van de allermooiste momenten in je leven. Maar stel je voor dat je meteen daarna moet denken: oh god, over zes of zeven maanden wordt het geboren en dan is het winter en een zuigeling kan zichzelf niet warm houden. Dan wordt dat prachtige moment direct overklast door angst.”
