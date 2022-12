'Tomassen Duck-To uit Ermelo doet er alles aan een klotebedrijf te zijn'

In Koog aan de Staan staat een cacaofabriek die ammoniak aan Oreo-koekjes toevoegt om deze zwarter te maken. Druktemaker Pieter Derks wil daar niet al te veel woorden aan kwijt, behalve dan ‘chapeau’ voor het bedrijf dat een inventieve manier heeft gevonden om het teveel aan ammoniak in Nederland wat terug te dringen. Misschien kunnen andere bedrijven er een voorbeeld aan nemen: een beetje stikstof in de pastasaus, asbest in de pindakaas.

De ammoniak in de koekjes deden Derks denken aan een verhaal dat hij een paar weken terug las. Over een eendenslachterij uit Ermelo. Omwonenden hebben een contract moeten tekenen waarin ze geen commentaar mogen leveren over de overlast en stank van het bedrijf. Wie dat wel doet, riskeert een boete van 10.000 euro. In Ermelo mogen ze niet klagen, daarom doet Pieter Derks het voor ze. Het bedrijf - Tomassen Duck-To uit Ermelo dus - doet er namelijk “alles aan om een klotebedrijf te zijn. En dan heb ik het niet eens over hun core business, het dagelijks doden van 32.000 eenden."