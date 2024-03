Tom Egbers wil jaar na onthulling grensoverschrijdend gedrag weer aan het werk, spant kort geding tegen NOS aan Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 184 keer bekeken • bewaren

Tom Egbers is al meer dan een jaar niet meer op tv geweest, nadat in maart vorig jaar bleek dat de presentator zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Zelf vindt hij het welletjes geweest aan de zijlijn, zo meldt onder meer het AD. Egbers heeft een kort geding aangespannen tegen zijn werkgever de NOS omdat hij zo snel mogelijk weer voor de camera wil staan.

Vorig jaar pakte de Volkskrant groot uit over de toxische werkcultuur op de vloer van NOS Sport. Een van de hoofdrolspelers daarin was Egbers, die zich geregeld op jongere stagiaires stortte en een jonge vrouw, met wie hij een affaire had gehad, na beëindiging daarvan hebben gepest en geïntimideerd. Uiteindelijk legde Egbers zijn werkzaamheden neer, volgens de NOS voor “enkele maanden”.

Egbers vindt nu dat zijn werkgever verplicht is een rehabilitatietraject met hem aan te gaan. Ook omdat er volgens hem het afgelopen jaar geen nieuwe meldingen van ongewenst gedrag zijn bijgekomen. Zelf zegt Egbers ook dat de NOS hem nooit duidelijk heeft gemaakt “welk verwijt van grensoverschrijdend gedrag hem wordt gemaakt”. In het kort geding eist Egbers daarnaast dat de NOS zich niet “op enigerlei wijze intern en extern” negatief over hem uitlaat.