Tom Egbers terug aan de slag bij NOS na schikking en berouw Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten

Presentator Tom Egbers heeft met zijn werkgever een schikking getroffen en kan weer aan de slag als mediamaker. Dat is de uitkomst van een schikking als gevolg van een kort geding dat door Egbers tegen zijn werkgever NOS was aangespannen. Hij gaat reportages en documentaires maken en neemt afstand van de dagelijkse sportactualiteit. Het EK Voetbal moet hij tegen zijn wens in aan zich voorbij laten gaan.

Egbers werd genoemd als voorbeeld in een onthullend artikel van de Volkskrant over misstanden en grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Hij had zich volgens dat artikel vanuit een machtspositie schuldig gemaakt aan pestgedrag tegen een collega nadat hun geheime liefdesrelatie werd verbroken.

‘Het is, na een jaar waarin veel geschreven, gepraat en geopinieerd is, goed om weer aan het werk te gaan’, zegt Egbers in het persbericht van de NOS. ‘Zelf heb ik in het afgelopen jaar voortdurend gereflecteerd, vooral op mijn eigen rol in de cultuur van de NOS. Ik vind het erg verdrietig dat er collega’s zijn die zich ongelukkig hebben gevoeld op de werkvloer van NOS Sport, in een cultuur waar ook ik deel van uitmaak. Dat ik in de ogen van jongere collega’s een andere positie heb dan uitsluitend die van ‘een collega’, heb ik me daarnaast onvoldoende gerealiseerd.’

De Volkskrant schrijft dat Egbers eerder weigerde excuses te maken. Egbers weigerde omdat het anonieme meldingen betrof en hij zich niet kon verweren, omdat hem niet duidelijk was welk verwijt van grensoverschrijdend gedrag hem werd gemaakt.

Tijdens de zitting afgelopen maandag bleek dat er op de NOS-burelen nog veel ‘onrust’ was over een mogelijke terugkeer van Egbers. Er waren 28 meldingen binnengekomen over wangedrag van hem, onduidelijk is waarover die meldingen gingen. Zijn wens om deze zomer naar het EK voetbal in Duitsland te gaan, gaat daardoor niet in vervulling. Wel werd zijn contract verlengd tot na zijn pensioen, zodat hij de komende periode documentaires kan maken. Eigenlijk zou hij in oktober al officieel met pensioen gaan.