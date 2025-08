Tofik Dibi wordt lijsttrekker BIJ1

Het bestuur van BIJ1 wil dat Tofik Dibi lijsttrekker wordt voorj de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober. Een meerderheid van de leden is akkoord met de voordracht. De partij ziet volgens een persverklaring in Dibi "een bevlogen strijder en een zeer geschikte aanvoerder. Naast zijn jarenlange inzet voor een vrij Palestina, lhbti+-rechten en antidiscriminatie, is hij ook een ervaren politicus die klaarstaat om de slagkracht van de partij naar een nieuwe hoogte te tillen."