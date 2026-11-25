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Toezichthouders bedreigd in slachthuizen: ‘Agressie en geweld’ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 129 keer bekeken • Bewaren

Het lukt de vleessector maar niet om dieren en mensen fatsoenlijk te behandelen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) dat medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in slachthuizen te maken krijgen met intimidatie.

“De NVWA constateert dat een toenemend aantal NVWA-medewerkers niet meer in bepaalde slachthuizen wil werken wegens ervaringen met agressie en geweld op de werkvloer.”

De staatssecretaris noemt het bedreigen van ambtenaren “onacceptabel”. Hij roept de vleesindustrie op om te “zorgen voor een veilige werkomgeving waarin NVWA-medewerkers hun wettelijke toezichttaken ongehinderd en onafhankelijk kunnen uitvoeren”.

Uit de brief blijkt dat slachthuizen het toezicht van de NVWA frustreren. De staatssecretaris constateert dat slachthuizen toezichtcapaciteit aanvragen op momenten dat dat niet nodig is. Als gevolg daarvan kunnen NVWA-medewerkers niet aanwezig zijn op andere locaties waar (meer) dieren worden geslacht.

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