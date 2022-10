Toezichthouder dwarsboomt energietransitie

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft investeringen in het elektriciteitsnet in de wielen gereden door alleen op zo laag mogelijke kosten te letten. Dat zeggen netbeheerders, onderzoekers en wetenschappers tegen Nieuwsuur .

De ACM sloeg onder meer advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in de wind. De WRR waarschuwde in 2008 dat er forse investeringen in het stroomnet nodig waren om de energietransitie mogelijk te maken. Alleen door het net te versterken is het mogelijk om huishoudens en bedrijven te laten overstappen naar duurzame energie.