Toeslagenschandaal: Belastingdienst heeft 64 miljoen documenten opzettelijk onvindbaar gemaakt Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 508 keer bekeken • Bewaren

De ambtelijke top van de Belastingdienst hield jarenlang een datakluis met 64 miljoen documenten over de fraudeaanpak moedwillig verborgen voor de Tweede Kamer en toezichthouders. Dat concludeert accountantskantoor BDO in een rapport aan het parlement. Die conclusie weerspreekt de eerdere lezing van de staatssecretarissen Eelco Eerenberg (D66) en Sandra Palmen (partijloos, eerder NSC), die in mei nog beweerden dat de kluis "bij toeval" was aangetroffen tijdens het opschonen van een harde schijf.

"Uit de BDO-reconstructie blijkt het verhaal toch anders te zijn. De data werden in het voorjaar van 2019 in opdracht van de ambtelijke top in een afgeschermde bewaaromgeving gezet. Veel documenten voldeden niet aan de nieuwe privacywet (AVG), waardoor de Belastingdienst ze snel in een dumpbestand archiveerde, om een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens te ontlopen."

Toen de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag in 2020 om alle relevante informatie vroeg, bleef de kluis buiten beeld, ondanks een interne waarschuwing dat de gevraagde documenten zich er wél in bevonden. Daarmee zijn volgens de accountants zowel de Grondwet als de Wet op de parlementaire enquête overtreden. In de kluis bleken bovendien historische brondata te zitten die volgens het ministerie al jaren vernietigd zouden zijn, waaronder gegevens die illegaal met banken en andere instanties waren gedeeld.

Het kabinet stelde vorige week een onafhankelijke commissie in, onder leiding van oud-Kamerlid Senna Maatoug (PRO), om alle documenten alsnog te beoordelen.

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