‘Toeslagenouders helpen is ingewikkeld, maar het lukt wel om elke keer opnieuw de reet van Dennis Wiersma te redden’

Een mens wordt er soms moedeloos van: de eindeloze debatten over de toeslagenouders zonder dat er werkelijk iets lijkt te gebeuren. “Het ergste is dat ik Mark Rutte geloof als hij zegt dat het allemaal heel ingewikkeld is”, vertelt Druktemaker Pieter Derks bij De Nieuws BV. Dat is nu precies het probleem. Ik krijg toch vaak het gevoel dat dat doelbewust is. In de tijd dat het niet lukte om het herstel voor de toeslagenouders op gang te krijgen, is het wel gelukt om luchtafweersystemen inclusief getraind personeel naar Oekraïne te krijgen, Shell aan 150 miljoen subsidie te helpen voor een waterstoffabriek en jarenlang elke keer opnieuw de reet van Dennis Wiersma te redden.”